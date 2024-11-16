Правда и вымысел о Мишке Япончике: каким был одесский Робин Гуд на самом деле

С нами не соскучишься!

Евгений Ткачук в роли легендарного одесского бандита Мишки Япончика | Фото: kino-teatr.net Не так давно на экраны вышел многосерийный художественный фильм «Жизнь и приключения Мишки Япончика», который способствовал вспышке интереса к историческому прототипу главного героя.