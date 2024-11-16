Правда и вымысел о Мишке Япончике: каким был одесский Робин Гуд на самом деле

Евгений Ткачук в роли легендарного одесского бандита Мишки Япончика | Фото: kino-teatr.net Не так давно на экраны вышел многосерийный художественный фильм «Жизнь и приключения Мишки Япончика», который способствовал вспышке интереса к историческому прототипу главного героя.
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