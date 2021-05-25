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Россиян предупредили о риске остаться без пенсии по старости

Россиян предупредили о риске остаться без пенсии по старости

В Высшей школе экономики (ВШЭ) предупредили россиян о риске остаться без страховой пенсии по старости.

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Анатолий БАГ
Всё веселей в Едросии жить...
Вадим Белецкий
Высшую Школу Экономики, этот гайдаровский гадючник, давно следует навечно закрыть и, всех его сотрудников просто разогнать по домам, чтобы не дурили головы простым людям и, не давали свои идиотские советы и рекомендации, разрабатывая свои вредительские, по большому счёту, разного рода программы - которые, однако, почему-то принимаются нашим правительством, как руководство к действию - глубоко, видать, сидит эта либеральная зараза, принёсшая за последние 30 лет, лишь один вред и зло для десятков миллионов, либерально оболваненных граждан!
Алла Дубинина
Одних испугать, других залечить и пенсов станет меньше на порядок. Этим занимаются все стареющие страны. Нет человека- нет проблемы. Если б пенсия назначалась по советским стандартам я бы получала на порядок больше- но меня перемешали с теми кто стажа не имел. а жить хорошо хочется. Им помогает правительство города, а тот кто вроде сам подсуетился и заработал никакие выплаты не положены или по минимуму.
Aлексей Бурдин
пока власть не сменим-дальше всё хуже и хуже будет

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