Россиян предупредили о риске остаться без пенсии по старости

ЮлияБизнес и финансыРоссиян предупредили о риске остаться без пенсии по старости В Высшей школе экономики (ВШЭ) предупредили россиян о риске остаться без страховой пенсии по старости.Вернуться к статье45НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий БАГВсё веселей в Едросии жить...Вадим БелецкийВысшую Школу Экономики, этот гайдаровский гадючник, давно следует навечно закрыть и, всех его сотрудников просто разогнать по домам, чтобы не дурили головы простым людям и, не давали свои идиотские советы и рекомендации, разрабатывая свои вредительские, по большому счёту, разного рода программы - которые, однако, почему-то принимаются нашим правительством, как руководство к действию - глубоко, видать, сидит эта либеральная зараза, принёсшая за последние 30 лет, лишь один вред и зло для десятков миллионов, либерально оболваненных граждан!Алла ДубининаОдних испугать, других залечить и пенсов станет меньше на порядок. Этим занимаются все стареющие страны. Нет человека- нет проблемы. Если б пенсия назначалась по советским стандартам я бы получала на порядок больше- но меня перемешали с теми кто стажа не имел. а жить хорошо хочется. Им помогает правительство города, а тот кто вроде сам подсуетился и заработал никакие выплаты не положены или по минимуму.Aлексей Бурдинпока власть не сменим-дальше всё хуже и хуже будетКомментировать
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