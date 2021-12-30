В постели с врагом

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Некогда психолог Джон Грэй, автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», заработал миллионы, объяснив человечеству, что представители сильного и прекрасного пола произошли с двух разных планет и попросту неспособны понять друг друга.