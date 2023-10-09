Экономисты США оценили потенциальные угрозы от конфликта на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке между Израилем и напавшим на него ХАМАСом может нанести удар по долгосрочному равновесию мировой экономики и иметь незамедлительные последствия для инфляции, цен на нефть и рынков ценных бумаг, считают опрошенные Reuters экономисты.