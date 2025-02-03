Кратковременное прекращение подачи электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 03.02.25 и 07.02.25 с 08-00 до 12-00 (на 30 - 40 мин ) и с 15-00 до 20-00 (на 30 - 40 мин) ⚡️⚡️⚡️ п.