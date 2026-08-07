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Косачев: режим нераспространения ядерного оружия под угрозой

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев констатировал усиление тенденции, при которой ядерное оружие воспринимается рядом государств в качестве единственной надежной гарантии защиты национального суверенитета.

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