Косачев: режим нераспространения ядерного оружия под угрозой

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев констатировал усиление тенденции, при которой ядерное оружие воспринимается рядом государств в качестве единственной надежной гарантии защиты национального суверенитета.
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