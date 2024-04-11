Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КУАТ
    Нормально написал.ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • сергей озеров
    Мое мнение-он ничего не сделал для усиления команды и это очень плохо. Плохо и то,что его пригласили,и то,как его при...Победа «Барсы» на...
  • Илюха Илюха
    Если что кому не совсем нравится в моей писание, сразу прошу прощения. Просто пишу всё как бы на расслабоне, не замор...ТОТО. РПЛ-2023/24...

Победа «Барсы» над «ПСЖ», в КХЛ ослабят лимит на легионеров, вылет «Интер Майами» Месси из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, Медведев прошел Монфиса, молитва главы МОК о срыве Игр дружбы и другие новости

Победа «Барсы» над «ПСЖ», в КХЛ ослабят лимит на легионеров, вылет «Интер Майами» Месси из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, Медведев прошел Монфиса, молитва главы МОК о срыве Игр дружбы и другие новости

1. «Барселона» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, уступая 1:2 к 62-й минуте – 3:2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Мое мнение: Его работа - никак. Плохого ничего нет, как и хорошего.
Ответить
5 час.
сергей озеров
Я не могу сказать,кто пройдет в полуфинал.Например,мне  Атлетико и Барселона очень понравились .ПСЖ также не подарок для всех участников.Думал Бавария с Боруссией по слабее будут,но и они своего слова еще не сказали.Пожалуй,от Арсенала ждал большего. Прогноз-наверное,одной из команд,финала будет Реал,они сильнее всех смотрятся,вторую команду не назову.
Ответить
4 час.
сергей озеров
Мое мнение-он ничего не сделал для усиления команды и это очень плохо. Плохо и то,что его пригласили,и то,как его прикрывали и оберегали. В свою очередь,нам хорошего в будущем ждать не придется,мне так кажется,люди в управлении Лукойла и в СД,совершенно равнодушные к клубу,а что еще хуже- профаны в футболе.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх