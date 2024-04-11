Победа «Барсы» над «ПСЖ», в КХЛ ослабят лимит на легионеров, вылет «Интер Майами» Месси из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, Медведев прошел Монфиса, молитва главы МОК о срыве Игр дружбы и другие новости

Лена Мисько Мое мнение: Его работа - никак. Плохого ничего нет, как и хорошего.

сергей озеров Я не могу сказать,кто пройдет в полуфинал.Например,мне Атлетико и Барселона очень понравились .ПСЖ также не подарок для всех участников.Думал Бавария с Боруссией по слабее будут,но и они своего слова еще не сказали.Пожалуй,от Арсенала ждал большего. Прогноз-наверное,одной из команд,финала будет Реал,они сильнее всех смотрятся,вторую команду не назову.