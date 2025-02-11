Российским прокурорам поручили инициировать закон о соцподдержке детей участников СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов инициировать принятие закона, по которому дети участников специальной военной операции (СВО) гарантированно могли получить социальную поддержку.
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