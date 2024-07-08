Житель Тюмени отправился в колонию за секс с 15-летней девушкой

В Тюмени дали реальный срок местному жителю, который занялся сексом с несовершеннолетней.В Тюмени на полтора года отправили в колонию строгого режима 29-летнего мужчину за секс с девушкой-подростком, которой на тот момент было 15 лет.
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