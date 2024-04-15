"Дорога в один конец": замечена колонна ВСУ с ЗиЛ-157 и автобусом КАвЗ-685

Несмотря на поставки автомобилей из стран НАТО, в составе формирований киевского режима остается большое количество техники, служившей еще в Киевском, Прикарпатском, Одесском военных округах Советской армии.
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