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"Дорога в один конец": замечена колонна ВСУ с ЗиЛ-157 и автобусом КАвЗ-685

"Дорога в один конец": замечена колонна ВСУ с ЗиЛ-157 и автобусом КАвЗ-685

Несмотря на поставки автомобилей из стран НАТО, в составе формирований киевского режима остается большое количество техники, служившей еще в Киевском, Прикарпатском, Одесском военных округах Советской армии.

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