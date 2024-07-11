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Царьград

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Ростовский медик посоветовал способы пережить 40-градусную жару

Ростовский медик посоветовал способы пережить 40-градусную жару

При этом количество вызовов скорой помощи сократилось.В Ростове-на-Дону не стало больше случаев вызова на помощь медиков из-за жары.

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