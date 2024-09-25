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Названы главные ошибки россиян при осеннем ремонте

Названы главные ошибки россиян при осеннем ремонте

Эксперт Чашина рекомендовала выбирать морозостойкие материалы при ремонте осенью При проведении ремонта осенью с использованием материалов, не предназначенных для повышенной влажности и низких температур, могут возникнуть проблемы.

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