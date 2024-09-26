SK hynix приступила к массовому производству 12-слойной памяти HBM3E ёмкостью 36 Гба...

SK hynix приступила к массовому производству 12-слойной памяти HBM3E ёмкостью 36 ГбайтНакануне южнокорейская компания SK hynix в официальном пресс-релизе сообщила, что приступила к массовому производству памяти типа HBM3E с 12-слойных стеках ёмкостью по 36 Гбайт.