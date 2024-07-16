Российский рынок акций – пока только вниз?

Российский фондовый рынок вчера вновь откатился ещё дальше от 3000 по индексу МосБиржи. По итогам дня индекс МосБиржи упал на 2,01% - до 2913,48 пункта, индекс РТС завершил день в минусе на 2,08% и составил 1045,25 пункта.