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Тульские новости

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В Тульской области ожидается усиление южного ветера

В Тульской области ожидается усиление южного ветера

Ситуационный центр губернатора Тульской области информирует о погодных изменениях в ближайшее время.По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 22 апреля по территории Тульской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с.

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