Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Зампред Госдумы прокомментировал возведение Смоленской АЭС-2

Зампред Госдумы прокомментировал возведение Смоленской АЭС-2

На стройплощадке в Смоленской области уже ввели в работу первую линию электропередачи Масштабную программу развития атомной энергетики России, подразумевающую, в том числе, создание второй очереди смоленской атомной электростанции, прокомментировал заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков.

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