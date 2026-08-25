Зампред Госдумы прокомментировал возведение Смоленской АЭС-2

На стройплощадке в Смоленской области уже ввели в работу первую линию электропередачи Масштабную программу развития атомной энергетики России, подразумевающую, в том числе, создание второй очереди смоленской атомной электростанции, прокомментировал заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков.