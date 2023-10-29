Подразделение ВСУ снова попыталось форсировать Днепр и закрепиться на Алешкинском острове

Оперативные службы Херсонской области сообщили про очередную попытку ВСУ провести десант через реку. В этот раз целью ВСУ стал остров Алешкинский, на котором те планировали закрепиться и даже подтащили туда артиллерийское орудие.
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