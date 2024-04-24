Семак высказался о поражении «Зенита» от «Рубина»

Сергей Семак, комментируя поражение «Зенита» от «Рубина», заявил, что казанцам улыбнулась удача. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениям от поражения своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2), заявив, что казанцам в игре улыбнулась удача.