Где находился настоящий остров Робинзона Крузо. Шотландский моряк оказался здесь на 4 года

Даниэль Дефо не придумал историю Робинзона Крузо. Писатель взял за основу романа жизнь реального шотландского моряка Александра Селькирка, известного своим вздорным нравом.
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И что же он натворил и как там оказался?
Сослать туда хохлов на вечное поселение. Будут не Селькирки, а просто селюки.