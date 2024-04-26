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Главу ЕРЦ Калуги Игоря Погосяна задержали по подозрению в хищении 40 млн рублей

Главу ЕРЦ Калуги Игоря Погосяна задержали по подозрению в хищении 40 млн рублей

В Калуге задержали главу ООО "Единый расчетный центр Калуги" Игоря Погосяна. Калужская прокуратура провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, его расследование будет на контроле главного прокурора области Константина Жилякова.

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