В российских банкоматах нашли тысячи «фантиков»

Сразу в нескольких российских банках во время инкассации было обнаружено более тысячи фальшивых купюр.
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Ну какие только схемы не придумают мошенники лишь бы не работать. Ну никак не хочется людям жить на свободе. Так и норовят в тюрьму!