Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов

www.globallookpress.com/Sudanese Ministry of Energy and /XinHua Пожар начался на территории международного аэропорта Порт-Судана после того, как беспилотники атаковал топливные хранилища, передает 6 мая телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные источники в аэропорту.
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