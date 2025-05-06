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Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов

Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов

www.globallookpress.com/Sudanese Ministry of Energy and /XinHua Пожар начался на территории международного аэропорта Порт-Судана после того, как беспилотники атаковал топливные хранилища, передает 6 мая телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные источники в аэропорту.

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