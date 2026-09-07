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Регионы России

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Гросси поблагодарил Россию и Украину за режим прекращения огня на ЗАЭС

Гросси поблагодарил Россию и Украину за режим прекращения огня на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафэль Гросси выразил признательность России и Украине за конструктивное взаимодействие с организацией и достигнутые договоренности о прекращении огня.

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