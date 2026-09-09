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Газета «Культура»

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Более 80 тысяч человек посетили выставку «Фабрика чудес» Союзмультфильма

Более 80 тысяч человек посетили выставку «Фабрика чудес» Союзмультфильма

Выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм», собрала более 80 тысяч зрителей за время своего первого тура по России.

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