Все по плану: нефтегазовые доходы России в феврале упали на 18%

Правительство России дало понять, что будет стремиться диверсифицировать экономику и снизить ее зависимость от нефти, чтобы минимизировать влияние нестабильных цен на нефть и газ на доходы своего бюджета.
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