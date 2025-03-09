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В США объяснили заинтересованность Трампа в завершении конфликта на Украине

В США объяснили заинтересованность Трампа в завершении конфликта на Украине

Президенту США Дональду Трампу в будущем нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он хочет завершить конфликт на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 8 марта на своем YouTube-канале Дэвис отметил, что Трамп сфокусирован на завершении конфликта на Украине.

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