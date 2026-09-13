В Яванском море у берегов Индонезии пропал со связи паром Virgo Transport 8

На связь во время непогоды перестал выходить в Яванском море паром Virgo Transport 8, сообщает 13 сентября пресс-служба поисково-спасательного управления Индонезии.
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