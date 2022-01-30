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Хенмэн о финале Australian Open: «У Медведева больше возможностей отлично играть и двигаться, если матч сильно затянется»

Бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенмэн ответил, кто фаворит мужского финала Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

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