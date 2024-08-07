В Екатеринбурге третьи сутки ищут 13-летнего мальчика

t.me/DPSO_Proriv_Ekb (СРОО «ДПСО ПРОРЫВ» Екатеринбург) Волонтеры и правоохранители ищут в Екатеринбурге 13-летнего Владимира Лялькова, который пропал 4 августа на Уралмаше, сообщил поисковый отряд "Прорыв" в своем Telegram-канале.
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