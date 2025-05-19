За сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до 2 млн рублей

За сбор некоторых грибов могут оштрафовать на миллион рублей. Об этом пишет Газета.ру. Речь о списке краснокнижных экземпляров, в него входят около 41 вида грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.