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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Франк посетил пункт временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар

Франк посетил пункт временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар

Возгорание произошло минувшей ночью. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе трое детей Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения для жителей дома на улице Строительная 2-я, 42, открытый после пожара в здании.

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