Франк посетил пункт временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар

Возгорание произошло минувшей ночью. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе трое детей Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения для жителей дома на улице Строительная 2-я, 42, открытый после пожара в здании.