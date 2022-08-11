"Снесло моментально": серьёзное происшествие случилось в Приморье

"Снесло моментально": серьёзное происшествие случилось в Приморье

Серьёзное происшествие случилось в Приморье. В Дальнереченском районе порывом ветра снесло крышу здания психоневрологического интерната, который находится в селе Сальское — 800 кв.

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