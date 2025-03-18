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Царьград

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Проект 'Доброе дело': Подмосковье снабжает ВДВ дронами и тепловизорами

Проект 'Доброе дело': Подмосковье снабжает ВДВ дронами и тепловизорами

В Московской области ВДВ получили тепловизоры и дроны по программе "Доброе дело". Инициатива объединяет региональные власти, бизнес и жителей для поддержки военных, отправляя гуманитарные грузы на передовую в ходе Специальной военной операции.

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