Проект 'Доброе дело': Подмосковье снабжает ВДВ дронами и тепловизорами

В Московской области ВДВ получили тепловизоры и дроны по программе "Доброе дело". Инициатива объединяет региональные власти, бизнес и жителей для поддержки военных, отправляя гуманитарные грузы на передовую в ходе Специальной военной операции.
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