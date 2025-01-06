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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сегодня для фэнтезийной MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen вышло новое обновление Фэнтезий...

Сегодня для фэнтезийной MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen вышло новое обновление Фэнтезий...

Сегодня для фэнтезийной MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen вышло новое обновлениеФэнтезийная MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen вышла в ранний доступ в Steam 13 декабря, и вот спустя 3 недели разработчики приготовили для игроков патч, исправляющий ряд технических ошибок игрового движка и внося множество балансовых правок.

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