Украинские дроны уже долетают почти до Урала

Олег Самойлов

Собирают и запускают все эти дроны на территории России! Не особо давно "доблестными" пограничниками великой дзяржавы был задержан абориген с дроном самолетного типа в десяти километрах от границы с Литвой. При дроне имелось ВСЁ необходимое для его запуска и управления. Про все остальное ничего не сказано. Но вот до Выборга напрямую через Балтику там СОВСЕМ рядом! Та же картинка и в России. Мало ли у нас майдаунов живет в стране? А уж собрать сейчас дрон - ох уж и проМблема! А начинку в дрон запихать - еще проще! Весь инет забит сайтами по производству соответствующих "материалов"