Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Николаев
    Пока кривонос, скоро станешь криворожий. ПАДАЛЬ!Россия быстро учи...
  • Олег Самойлов
    Собирают и запускают все эти дроны на территории России! Не особо давно "доблестными" пограничниками великой дзяржавы...Украинские дроны ...
  • Александр Свитайло
    Помнится, они еще какой-то бэушный ледокол покупали....И зачем?Полмиллиарда грив...

Украинские дроны уже долетают почти до Урала

Украинские дроны уже долетают почти до Урала

Киевский режим продолжает попытки ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории РФ.

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Комментарии
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Александр Попов
Надо ДРЮЧИТЬ наше ПВО и ВКС.
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5 час.
Олег Самойлов
Займись на досуге их изготовлением!
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4 час.
Олег Самойлов
Собирают и запускают все эти дроны на территории России! Не особо давно &quot;доблестными&quot; пограничниками великой дзяржавы был задержан абориген с дроном самолетного типа в десяти километрах от границы с Литвой. При дроне имелось ВСЁ необходимое для его запуска и управления. Про все остальное ничего не сказано. Но вот до Выборга напрямую через Балтику там СОВСЕМ рядом! Та же картинка и в России. Мало ли у нас майдаунов живет в стране? А уж собрать сейчас дрон - ох уж и проМблема! А начинку в дрон запихать - еще проще! Весь инет забит сайтами по производству соответствующих &quot;материалов&quot;
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4 час.

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