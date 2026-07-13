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Закон, порядок, государство

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"Капитуляция по всем фронтам": Мерц стал обузой даже для своих соратников

"Капитуляция по всем фронтам": Мерц стал обузой даже для своих соратников

Политический авторитет Фридриха Мерца стремительно разрушается, пишет Spiegel. Зацикленность на собственных "мнимых" успехах, высокомерное отношение к коллегам и нежелание вникать в детали превращают канцлера в серьезную проблему для соратников.

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