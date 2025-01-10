«Союзмультфильм» подал иск на взыскание 90 тысяч рублей с нижегородской компании «Звук НН» за незаконное использование изображений мультперсонажей, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.
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