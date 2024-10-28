Челябинцы дошли до Путина, Белоусова и Жоги, чтобы помочь бойцу СВО. Документ

Копейское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» (Челябинская область) вступилось за бывшего участника СВО, гвардии-прапорщика Игоря Самойлова, которого уволили, так и не выплатив «боевые».
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