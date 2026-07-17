Захарова проводила посла ФРГ цитатой из Булгакова

Завершающий свою работу в России посол ФРГ Александер Ламбсдорф «не заслужил света». Этой цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дипломат отреагировала на видео в соцсетях посольства Германии, в котором образ посла соотносится с Воландом.