Захарова проводила посла ФРГ цитатой из Булгакова

Завершающий свою работу в России посол ФРГ Александер Ламбсдорф «не заслужил света». Этой цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дипломат отреагировала на видео в соцсетях посольства Германии, в котором образ посла соотносится с Воландом.
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