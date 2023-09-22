1. Сборная России сохраняет шансы поехать на ЧМ-2026 – сначала об этом заявил Александр Дюков, а затем и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Россию могут пустить на ЧМ-2026, интервью Задорова во вДуде*, камбэк «Ливерпуля», долгожданный гол Кокорина, Смолов станет отцом и другие новости
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КузнецовВВ
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси изъявил желание поехать со сборной Аргентины на Кубок Америки – 2024. «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира ещё далеко, думаю о Кубке Америки. Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки», — приводит слова Месси Infobae. Кубок Америки – 2024 пройдёт в США. Открытие турнира запланировано на 20 июля. Финал состоится 14 июля. Всего в Кубке примут участие 16 сборных (десять южноамериканских и шесть североамериканских).
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14 час.
КузнецовВВ
вчера официально открылись тренировочные лагеря клубов НХЛ. в них приглашены 93 российских хоккеиста которые будут бороться за места в основных составах команд. единственный клуб в котором точно не будет россиян - Монреаль Канадиенс. больше всех россиян - 7 человек приглашено в тренировочный лагерь Сан-Хосе Шаркс.
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14 час.
Лена Мисько
«Оттава» продана за $950 млн - это рекорд лиги! Совет директоров НХЛ единогласно утвердил продажу «Оттавы». Новым владельцем команды стал 58-летний миллиардер Майкл Эндлауэр «Сенаторы» были приобретены за 950 млн$, это рекордная сумма сделки по продаже клуба НХЛ в истории лиги!
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8 час.
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