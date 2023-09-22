Россию могут пустить на ЧМ-2026, интервью Задорова во вДуде*, камбэк «Ливерпуля», долгожданный гол Кокорина, Смолов станет отцом и другие новости

КузнецовВВ

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси изъявил желание поехать со сборной Аргентины на Кубок Америки – 2024. «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира ещё далеко, думаю о Кубке Америки. Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки», — приводит слова Месси Infobae. Кубок Америки – 2024 пройдёт в США. Открытие турнира запланировано на 20 июля. Финал состоится 14 июля. Всего в Кубке примут участие 16 сборных (десять южноамериканских и шесть североамериканских).