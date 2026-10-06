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Иеромонах УПЦ МП сообщил в Facebook о снятии с рейса в Грецию и принудительной мобилизации через ТЦК

Иеромонах канонической Церкви Московского Патриархата в Украине Виктор (Денисов) сообщил в Facebook, что его задержали сотрудники Хмельницкого территориального центра комплектования и впоследствии мобилизовали.

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