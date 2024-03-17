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Вратарь «СКА-Невы» установил рекорд по сэйвам за один матч

Вратарь «СКА-Невы» установил рекорд по сэйвам за один матч

В то время как основное внимание отечественных любителей хоккея в нашей стране, конечно же, приковано к ярким и захватывающим баталиям плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заметно в стороне и обделенным должным вниманием остаются события в лиге статусом ниже – во Всероссийской хоккейной лиге.

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