Вратарь «СКА-Невы» установил рекорд по сэйвам за один матч

В то время как основное внимание отечественных любителей хоккея в нашей стране, конечно же, приковано к ярким и захватывающим баталиям плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заметно в стороне и обделенным должным вниманием остаются события в лиге статусом ниже – во Всероссийской хоккейной лиге.