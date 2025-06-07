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Военные ВС России рассказали, как освобождали Федоровку в ДНР

Военные ВС России рассказали, как освобождали Федоровку в ДНР

РИА Новости/Станислав Красильников Военные группировки войск "Восток" рассказали "Известиям" о том, как освобождали село Федоровка, находящееся у западной границы ДНР и после которого начинается Днепропетровская область.

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