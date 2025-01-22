Кинолог дал советы по составлению рациона для собак зимой

В зимнее время года некоторые собаководы задумываются о смене рациона питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» 22 января, нужно ли пересматривать принципы кормления собаки в холода, и дал несколько советов.
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