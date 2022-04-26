Кайри Ирвинг: «Не планирую никуда уходить из «Бруклина»

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг после четвертого поражения в серии с «Бостоном» (0-4) и вылета из плей-офф дал понять, что намерен остаться в команде.
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