09 марта 1918 года столицей СССР стала Москва. Главный город Советской России был перенесён из Петрограда в Москву именно в этот день.
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09 марта 1918 года столицей СССР стала Москва. Главный город Советской России был перенесён из Петрограда в Москву именно в этот день.
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