Словаки выбирают президента на следующие пять лет

Словаки голосуют в субботу на президентских выборах, которые могут укрепить власть премьер-министра Роберта Фико в его стремлении смягчить антикоррупционные законы, расширить влияние на государственные СМИ и выразить несогласие с поддержкой Украины со стороны ЕС, сообщает Reuters.
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