Словаки выбирают президента на следующие пять лет

Словаки голосуют в субботу на президентских выборах, которые могут укрепить власть премьер-министра Роберта Фико в его стремлении смягчить антикоррупционные законы, расширить влияние на государственные СМИ и выразить несогласие с поддержкой Украины со стороны ЕС, сообщает Reuters.