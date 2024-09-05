Театр абсурда
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Театр абсурда

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Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

© Фото : oborona.ru  Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.

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Комментарии
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Александр Глущенко
привет , привет.. да я никуда и не пропадал, чего меня искать , я за всегда там где надо )))) Ты имеешь в виду ребе двойкина ? Так с ним не интересно , да и у него склероз , шутка ли 75 лет ))) он полгода одни и те же вопроосы задает  и зовет , как бидон призраков то &quot;ленина&quot; , то сталЕна , то госплан .. Ему бы домой , в израиловку , там склероз лечат , не хочет , там тоже война , тут хоть отсидеться можно у чЫк-чЫрЫка , а там неизвестно , что удумают эти в тапках.. Так .. иногда встречается мусор под ногами ..
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Юрий анин
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