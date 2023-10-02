Так просто вы ещё не шили: элегантные, уютные и удобные тапочки за 10 минут

Так просто тапочки вы ещё не шили! За один день сможете сделать домашние удобные тапочки на всю семью, главное — запастись материалами! Что понадобится: старые джинсы; любая тонкая ткань; ватин или схожий материал; ножницы; клей-карандаш; бумага; косая бейка; швейная машинка.
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