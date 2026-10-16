Некоторые предметы живут дольше людей, империй и даже целых цивилизаций. Они стояли рядом с великими событиями, видели трагедии и триумфы, а теперь лежат в музейных витринах и без единого слова рассказывают то, о чём не пишут в школьных учебниках.
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